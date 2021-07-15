Лукашенко на "Славянском базаре": пока некоторые строят заборы, Беларусь распахнула свои двери для друзей

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Нити фестиваля "Славянский базар в Витебске" продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что приезжающие на фестиваль артисты, художники, ремесленники из разных стран и континентов всегда говорят на одном языке - языке дружбы, искусства и творчества. "И поэтому нити "Славянского базара" продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас - и не только пандемией и гибридными войнами", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что в то время, как некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Беларусь распахнула свои двери для друзей.

Билет на фестиваль позволяет посетить Беларусь гражданам 74 государств без виз. "А друзьям Беларуси приглашение никогда и не требовалось, - добавил он. - Мы всегда по-белорусски рады гостям и в сотый раз повторяем: приезжайте, посмотрите на нашу страну - нам есть чем гордиться и чем вас приятно удивить", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что сцена Летнего амфитеатра в Витебске помнит великих Владимира Мулявина, Людмилу Зыкину, Игоря Лученка, Эдиту Пьеху, Мишеля Леграна и Андрея Петрова. Она стала стартом для яркой карьеры популярных артистов: Таисии Повалий и Русланы, Петра Елфимова и Алены Ланской, Димаша и многих других.

"Здесь каждый год делают свои первые творческие шаги участники детского музыкального конкурса - это будущее наших стран. Ведь в конечном итоге все это происходит для того, чтобы сохранить преемственность поколений, осветить путь творческой молодежи, показать лучшие примеры, но в то же время дать пространство для реализации новых идей и направлений. И мы верим, что наша молодежь напишет еще много ярких страниц в жизни фестиваля, достойно продолжит начатое нами. Пусть в новом формате, пусть даже на непонятном нам языке, но с той же светлой целью - "через искусство - к миру и взаимопониманию", - подчеркнул Президент.-0-