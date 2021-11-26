Лукашенко: на территорию Польши, Литвы, Латвии ежесуточно попадают до 200 беженцев

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. На территорию Польши, Литвы, Латвии ежесуточно попадают до 200 беженцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"По данным поляков и других сопредельных властей, на территорию Польши, Литвы, Латвии ежесуточно сейчас проходят до 200 человек. Некоторых они вылавливают и выбрасывают снова на границу. Очень много больных и обессиленных людей: каждые сутки мы примерно по 10 человек отвозим в больницу. Остальные в течение суток снова уходят на территорию Польши и стремятся уйти в Германию", - отметил глава государства.-0-