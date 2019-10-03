Лукашенко надеется на продолжение диалога и плодотворного сотрудничества с Германией

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Федерального президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера и жителей этой страны с национальным праздником - Днем германского единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства констатировал, что для современной Германии воссоединение в 1990 году стало судьбоносным событием, которое оказало значительное влияние на дальнейшее формирование всего Европейского региона.

"Наши государства являются надежными партнерами, разделяют основные ценности и имеют общие интересы, в том числе в укреплении безопасности в Европе и мире, повышении благосостояния граждан на принципах устойчивого развития, - говорится в поздравлении. - Надеюсь на продолжение насыщенного новым содержанием двустороннего диалога и плодотворное сотрудничество в разных отраслях взаимного интереса".

Александр Лукашенко пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру крепкого здоровья и успехов на политической арене, а Германии - мира и процветания.-0-