Лукашенко надеется на продолжение конструктивного сотрудничества с Мьянмой

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Союз Мьянма Вин Мьина с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства с удовлетворением отметил успехи в обеспечении устойчивого развития, достигнутые Мьянмой, и высказал надежду на продолжение конструктивного двустороннего сотрудничества на принципах равенства и взаимного уважения.

Александр Лукашенко пожелал Вин Мьину крепкого здоровья, долголетия и плодотворной работы, а гражданам Мьянмы - мира и процветания.-0-