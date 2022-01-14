Лукашенко: надо быть патриотом, гордиться страной и публично отстаивать государственный курс

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современных условиях мало быть просто профессионалом или достигать творческих, спортивных результатов - надо еще быть патриотом, гордиться родной страной и публично отстаивать государственный курс. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени Президента на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к гостям праздника, Президент сказал: "Вы ведь заметили, мы больше не говорим, что спорт, образование, культура, здравоохранение вне политики? Сегодня стало очевидно: мало побеждать в спорте, мало восхищать людей своим творчеством и просто быть профессионалом. Надо быть патриотом, гордиться родной страной и транслировать это людям. И да, надо отстаивать национальные интересы и государственный курс публично, не сидеть, как в народе говорят, под веником".

Выразив благодарность всем собравшимся за проделанную работу, Александр Лукашенко подчеркнул: "Каждый на своем месте - мы все служим нашей Беларуси. Это наш долг перед землей, которая взрастила, перед государством, которое дает возможность раскрывать свои таланты и реализовать возможности".

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