Лукашенко: надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет пандемия

26 апреля, Наровлянский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Надо думать о том, что будет с Беларусью - экономикой и народом страны - после того, как завершится пандемия. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями Наровлянского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко объяснил, почему принял решение не останавливать экономику. "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", - подчеркнул Президент.

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