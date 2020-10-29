Лукашенко: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации в некоторых студенческих коллективах, поручив обеспечить безопасность и дать возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важный вопрос - безопасность студентов. Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10-15 человек… А остальные нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться - штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также прокомментировал намерение некоторых студентов уехать учиться за границу. "Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно, - обратил внимание белорусский лидер. - Кого-то там оставят - одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых".

"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что так открыто говорит, чтобы студенты понимали, что может быть. "Поэтому дало возможность государство им получить образование - идите учитесь. Но еще раз говорю: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 95% и больше, и особенно ректорам, руководству и преподавателям", - подчеркнул глава государства.-0-