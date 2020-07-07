Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо обеспечить равномерное развитие страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минска, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Минск - это город особый, визитная карточка страны, политический, экономический, научный, культурный центр государства.

Лукашенко: Минск является образцовым городом для проведения спортивных и культурных мероприятий Глава государства напомнил, как за последние десятилетия развивалась инфраструктура столицы, включая завершение строительства Дворца Республики, возведение нового здания Национальной библиотеки.

По словам Александра Лукашенко, в первые годы его президентства порядок начали наводить именно со столицы. "По сути, ею только и занимались в первые годы. Ресурсы, силы, какие были тогда, - все сюда вкладывалось", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко: Минск перенаселять нельзя "Особое внимание нам надо обратить в целом на город. Он должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тыс. семей", - отметил глава государства.

"Только в последнее время мы бросили взгляд на регионы. Появилась такая возможность. Программа развития опорных городов, сельских поселений, трилогия Года малой родины, отдаем долг селу, районам. Сегодня там наибольшее отставание, и надо обеспечить равномерное развитие страны", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что речь идет в том числе о развитии так называемых неперспективных деревень и хуторов. Он призвал, чтобы и горожане стремились приобрести себе участок земли за городом.

"Хорошо, чтобы у каждого горожанина был свой клочок земли. Это мы будем продвигать активно в предстоящую пятилетку. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия нас образумила и та небольшая паника, которая прошлась по стране, - отметил белорусский лидер. - И мы поняли, что, у кого есть небольшой участок, дача, это было спасение для стариков. Смогли и сами выехать на выходные, и вывезти туда детей".

Глава государства заявил, что в сельской местности есть огромное количество свободных участков. "Их надо передать в собственность нашим людям за совсем символическую цену. Таким образом мы возродим и неперспективные деревеньки, будем развивать малые города, поселки городского типа, создадим удобство для жизни", - сказал Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки "Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать", - сказал глава государства.

Лукашенко о коронавирусе: надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии По словам главы государства, Минск в эпидпериод был самым проблемным. "Потому что население 2 млн, перемещение огромное. Учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко: коррупция - это ржавчина, унижение человека "Коррупция - это ржавчина, унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину", - сказал глава государства.

Лукашенко: не будет качества - погибнем, потому что качество - основа экспорта "Дисциплина, исполнительская и технологическая. Да, в последние полгода - год мы на это обратили внимание и начали исправляться. Не будет качества - погибнем. Потому что качество - основа экспорта. А без экспорта страна жить не сможет, не будет валюты", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть "Поскольку много говорят о "пераменах", реформах, я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни, реформируясь: в Беларуси реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что у нас есть", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: здравоохранение в Беларуси продвинуто и востребовано Глава государства отметил, что только за последние несколько лет в столице были введены в строй многие объекты здравоохранения, включая больницы и поликлиники.