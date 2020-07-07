Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо обеспечить равномерное развитие страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минска, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что Минск - это город особый, визитная карточка страны, политический, экономический, научный, культурный центр государства.
По словам Александра Лукашенко, в первые годы его президентства порядок начали наводить именно со столицы. "По сути, ею только и занимались в первые годы. Ресурсы, силы, какие были тогда, - все сюда вкладывалось", - сказал белорусский лидер.
"Только в последнее время мы бросили взгляд на регионы. Появилась такая возможность. Программа развития опорных городов, сельских поселений, трилогия Года малой родины, отдаем долг селу, районам. Сегодня там наибольшее отставание, и надо обеспечить равномерное развитие страны", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко рассказал, что речь идет в том числе о развитии так называемых неперспективных деревень и хуторов. Он призвал, чтобы и горожане стремились приобрести себе участок земли за городом.
"Хорошо, чтобы у каждого горожанина был свой клочок земли. Это мы будем продвигать активно в предстоящую пятилетку. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия нас образумила и та небольшая паника, которая прошлась по стране, - отметил белорусский лидер. - И мы поняли, что, у кого есть небольшой участок, дача, это было спасение для стариков. Смогли и сами выехать на выходные, и вывезти туда детей".
Глава государства заявил, что в сельской местности есть огромное количество свободных участков. "Их надо передать в собственность нашим людям за совсем символическую цену. Таким образом мы возродим и неперспективные деревеньки, будем развивать малые города, поселки городского типа, создадим удобство для жизни", - сказал Александр Лукашенко.-0-