Лукашенко: надо ориентироваться на здравый смысл и отключиться от негатива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусам надо ориентироваться на здравый смысл в оценке всего, что происходит вокруг страны. На это глава государства обратил внимание, выступая сегодня на встрече с парламентариями в Овальном зале Дома правительства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Ориентируйтесь на здравый смысл, отключитесь от негатива, который несут социальные сети, Telegram-каналы, посмотрите вокруг и все оцените вокруг, - призвал Президент. - Сила нашего народа - в мудрости".
Глава государства также заявил: "Нет испытаний, которые нам не под силу преодолеть, - белорусы в этом убеждались на протяжении веков. И наше время также войдет в историю как переломный, судьбоносный период, пройдя который, я в этом абсолютно уверен, мы сохраним страну. Это время выбрало нас, и нам от этого никуда не деться".-0-