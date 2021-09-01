Лукашенко: надо поворачивать деньги на заработную плату учителям и врачам

1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует рачительно подходить к расходованию средств, выделяемых на социальную сферу, отдавая приоритет в том числе повышению благосостояния работников образования и здравоохранения. Об этом он заявил сегодня в Бобруйске, куда в День знаний прибыл на открытие новой школы, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поинтересовался, все ли школы заполнены или есть пустующие места. "Смотрите, чтобы у нас были заполнены школы. Лучше все-таки подвозить детей. Школы должны быть заполнены", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что надо повышать зарплату, есть и другие направления, где нужно вкладывать средства. Это, может, не очень характерно для Бобруйска, но актуально, например, для Минска и ряда других городов.

"Поэтому надо думать, прежде чем строить. Если надо, значит, надо. Но если у нас мест достаточно (связь у нас хорошая, автобусы работают), надо обходиться теми местами, которые есть. Это касается и здравоохранения. Надо поворачивать эти деньги на заработную плату учителям и врачам. Это важно", - сказал белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-