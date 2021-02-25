Лукашенко: надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, опираться в этой работе нужно в том числе на опыт аналогичных структур в близких странах, например России и Казахстане.

"Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос - Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является Президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что и прежде в Беларуси опирались на опыт функционирования советов безопасности в этих странах. "Тем не менее в соответствии с нашими условиями нам надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности, - заявил Президент. - Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать".

Глава государства отметил, что с момента назначения на должность Александр Вольфович уже, как опытный штабист, должен был вникнуть в ситуацию. "А это фактически штаб, только на самом высоком уровне - штаб Президента по обороне и безопасности. Думаю, вы свое мнение выскажете. И в ближайшее время, по крайней мере на следующей неделе, надо при необходимости формализовать все предложения", - сказал он.

Президент также предложил высказать идеи о кадровом составе Аппарата Совета безопасности и дальнейшем функционировании этой структуры. "Возможно, у вас возникли другие вопросы. Допустим, решение кадровых вопросов, присвоение воинских званий, особенно генеральских, кому мы по срокам и заслугам можем присвоить", - отметил Александр Лукашенко.-0-

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