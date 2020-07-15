Лукашенко: надо создать условия, чтобы люди занимались своим делом, открывали рабочие места

15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Надо создать условия, чтобы люди сами создавали рабочие места, занимались своим делом. На этом Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо создать людям условия, чтобы они сами создавали свои рабочие места, занимались своим делом. А у нас здесь непочатый край", - отметил глава государства.

В качестве примера он привел деревообработку: "В лесу живем, а деревообработкой занимаемся, наверное, процентов на 15-20 к тому, что должно быть. Надо развивать эти направления".

По словам Президента, демография, особенно для Витебской области, но и в целом для страны, одна из важнейших проблем. "Рожаете мало. Более того, люди уезжают, население сокращается. И все решения, которые мы в последнее время принимали по Витебской области, направлены на то, чтобы заинтересовать людей работать на этой земле. Но проблему нельзя не видеть. Нам надо закрепить трудовые ресурсы здесь. Должна быть хорошая работа и более-менее нормальная заработная плата", - подчеркнул Президент.-0-