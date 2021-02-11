Лукашенко: надо уходить от чрезмерного строительства жилья в Минске, иначе вскоре он захлебнется

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что надо уходить от чрезмерного строительства жилья в Минске, иначе вскоре он захлебнется. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже предупреждал минчан: нам надо уходить от чрезмерного строительства жилья в Минске. Нам надо распределять производительные силы по всей стране. Мы перенаселили Минск, уже сейчас тяжело: пробки и прочее. Если мы и дальше будем за кольцевую дорогу расширять и стягивать в Минск не только наших граждан, но и из-за границы, мы захлебнемся. У нас негде будет людям работать - мы не создадим столько производств", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Именно по этой причине в Беларуси пошли по пути создания городов-спутников, отметил Президент. Там будет создана необходимая инфраструктура для комфортной жизни и обеспечена быстрая транспортная связь со столицей, пообещал Президент. Государство также будет оказывать поддержку гражданам, которые задумались о строительстве частного жилья. В стране достаточно земельных участков для этого, отметил Александр Лукашенко.

В качестве среднесрочных задач, которые необходимо достичь к 2025 году, глава государства назвал обеспечение белорусов качественной питьевой водой. "Мы за эту пятилетку Минск полностью (это самая большая проблема) обеспечим питьевой водой из подземных источников. По стране будет построено 800 станций обезжелезивания и 300 водозаборных скважин", - заявил Александр Лукашенко.

В жилых домах по стране в течение пятилетки также планируют обновить лифтовой фонд. Еще одна проблема, требующая решения, - благоустройство домов. По словам Президента, на учет взяли около 30 тыс. дворовых территорий, 11 тыс. уже приведены в порядок. Отдельное внимание будет уделено дорогам, особенно местного назначения. "Ремонт не менее 7 тыс. км местной сети и 500 км республиканской позволит решить за пятилетку эти вопросы", - сказал Президент. Кроме того, предстоит реконструировать 24 моста, построить обходы вокруг Витебска, Могилева и Полоцка. Этим займутся в ближайшее время.

Глава государства отметил необходимость развития регионов, повышения их привлекательности для жизни, работы и ведения бизнеса. "Основной принцип: чем слабее потенциал территории, тем больше стимулов для развития", - подчеркнул он.-0-