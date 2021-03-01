Лукашенко: надо выработать в глобальном плане политику ценообразования

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Беларуси Василия Герасимова, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства считает, что нужно обращать внимание на ценообразование не только в отношении товаров повседневного спроса. "Мы должны их видеть. Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло - пусть растет любыми темпами цена? - обозначил вопрос глава государства. - А что, наши люди масло не употребляют? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования, чтобы это нормально выглядело, чтобы не ретроградами какими-то были. Чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет необоснованного роста цен".

"Люди прекрасно все понимают. В Беларуси каждый понимает, что такое цены и ценообразование. Поэтому разумно, без перегибов мы должны подойти к этому вопросу", - отметил белорусский лидер.

По его словам, КГК в вопросе контроля над ценообразованием, конечно, не должен бежать впереди профсоюзов, депутатов, МАРТ. "Но все-таки какую-то концептуальную роль вы должны играть. Вы должны анализировать и видеть, что надо предпринимать в плане ценообразования", - сказал Александр Лукашенко.-0-

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