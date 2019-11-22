Лукашенко наградил азербайджанского бизнесмена орденом Почета

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор строительно-инвестиционной компании "УЛУ ГЁЙЧА" Исмайылов Васиф Султан оглы награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Азербайджанский бизнесмен удостоен этой государственной награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном.

Исмайылов Васиф Султан оглы известен как один из инвесторов бизнес-центра, который построен в Минске на пересечении улиц Маяковского и Аранской, он также был вовлечен в строительство многофункционального комплекса "Абшерон", где находится Торговый дом Азербайджана. В 2013 году его компания построила в Баку новое здание посольства Беларуси в Азербайджане.-0-