Лукашенко наградил медалью милиционера, который спас пенсионера на пожаре

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил медалью "За спасенную жизнь" сержанта милиции Антона Семякина из Дрибинского района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось, 8 апреля 23-летний милиционер спас пенсионера из горящего дома в деревне Белая. Информация о пожаре поступила в оперативно-дежурную службу Дрибинского РОВД около 6.00. Выяснять обстоятельства происшествия отправили Антона Семякина, который живет в этой деревне. Молодой человек оказался на месте через пару минут. Возле дома стоял сосед. От него милиционер и узнал, что внутри, скорее всего, находится хозяин. Закрыв лицо курткой, Антон Семякин вошел в горящий дом, нашел мужчину и помог ему выбраться наружу.

Как признался позже 70-летний владелец дома, у него серьезные проблемы с ногами: из-за хронического радикулита он едва передвигается. Начало пожара пенсионер не помнил. Огонь охватил спальню. И если бы не подоспел на помощь сержант, могла бы случиться трагедия.-0-