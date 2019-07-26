Лукашенко наградил медалью учащегося колледжа из Новогрудка за спасение тонущей женщины

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №275 о присуждении государственных наград, в соответствии с которым более 80 представителей различных сфер деятельности удостоены орденов и медалей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В числе награжденных оказался учащийся Новогрудского государственного аграрного колледжа Борис Пивень. Глава государства удостоил его медали "За спасенную жизнь". В ноябре прошло года молодой человек вместе с друзьями спас женщину, которая провалилась на озере под лед.

После происшествия, которое, к счастью, не обернулось трагедией, благодарностью и подарками парня отметили сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, а руководство колледжа наградило своего воспитанника премией.

В феврале этого года решением Новогрудского районного исполнительного комитета и президиума Новогрудского районного Совета депутатов Борис Пивень был занесен на районную Доску почета, а в июле получил звание "Человек года Гродненщины".

В соответствии с указом медалью "За спасенную жизнь" также награждены водитель пожарной аварийно-спасательной части №1 Толочинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС Роман Катужанец и командир отделения обеспечения 2-го батальона радиопомех 16-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Андрей Пономаренко.-0-