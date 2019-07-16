Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края Олега Кожемяко

16 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края России Олега Кожемяко. Глава государства лично вручил руководителю российского региона эту высокую награду. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости в присутствии членов семьи губернатора, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поблагодарил Олега Кожемяко за доверительный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью и особо отметил его заслуги в развитии экономических связей, значительный личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества Беларуси и России.

Президент обратил внимание, что до того как возглавить Приморский край, Олег Кожемяко являлся губернатором Сахалинской и Амурской областей России. На всех этих постах он проявил себя достойным, эффективным руководителем, которому удавалось решать трудные задачи и в политической, и в экономической сферах. "Это тот человек, которого история призывает в тот момент, когда надо и куда надо для Отечества", - констатировал Александр Лукашенко.

В ответ Олег Кожемяко заявил: "Искренне благодарен за оценку нашей совместной деятельности, которая на протяжении 11 лет позволяла развивать

дальневосточные регионы. Мы реализовали много полезных проектов".-0-

Олег Кожемяко