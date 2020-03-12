Лукашенко наградил Таира Мансурова орденом Почета

Таир Мансуров. Фото ЕЭК
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Евразийский центр развития" Таир Мансуров награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Казахстанский общественный и политический деятель удостоен награды за заслуги в углублении интеграционных процессов и значительный личный вклад в развитие отношений между Беларусью и государствами - членами Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.-0-