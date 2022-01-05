Лукашенко наградил Зайца и Ермошину орденом Отечества III степени

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц и председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси (в 1996-2021 годах) Лидия Ермошина награждены орденом Отечества III степени. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Этой награды Леонид Заяц и Лидия Ермошина удостоены за многолетний плодотворный труд в государственных органах, активное участие в общественно-политической жизни страны и реализацию государственной политики.-0-