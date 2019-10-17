Лукашенко награжден высшей наградой Совета командующих Пограничными войсками СНГ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден высшей наградой Совета командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ, сообщил журналистам заместитель председателя Совета командующих Погранвойсками - председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Решением Совета командующих Президент Беларуси награжден высшей наградой Совета командующих, учрежденной главами государств, - нагрудным знаком "Почетный пограничник Содружества Независимых Государств". Эта награда будет вручена ему дополнительно", - сказал Александр Манилов.
По его словам, Александр Лукашенко стал первым лидером, который награжден этой наградой. Ее дают только за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности, за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы.
Нагрудный знак "Почетный пограничник СНГ" учрежден решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 года.
Кроме того, наградами Совета командующих награжден ряд руководителей пограничных ведомств и военнослужащих.
Сегодня в Минске состоялось 82-е заседание Совета командующих Пограничными войсками.-0-