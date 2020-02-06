Лукашенко накануне визита в Сочи собрал совещание по работе энергокомплекса Беларуси

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией, - сказал Александр Лукашенко. - Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху - типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время".

Лукашенко правительству: надо иметь планы реагирования на возможные вызовы, а не закрывать амбразуру телами Глава государства отметил, что торговые конфликты между государствами-лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит, Беларусь не может игнорировать происходящее.

Глава государства поинтересовался, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов, как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и самое главное - поступательный рост доходов всех слоев населения. "Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год - год экзаменов", - добавил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства, заметил он. "Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", - сказал глава государства.

Он отметил, что Беларусь слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики. "Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны - ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент также поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. "Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, 7 февраля Александр Лукашенко проведет в Сочи встречу с Президентом России Владимиром Путиным. На переговорах, в частности, будут обсуждаться поставки российских нефти и газа в Беларусь. О том, что нынешнее совещание - своеобразная сверка часов перед переговорами с российской стороной, говорит недавнее поручение Александра Лукашенко министру энергетики Виктору Каранкевичу. "Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу", - сказал ему глава государства, посещая во вторник Добруш.

Во время общения с журналистами в Добруше Президент заявил, что в переговорах наступил "некий момент истины". "Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. - Прим. БЕЛТА). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

"Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам", - пояснил глава государства. Он заявил, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь. "А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

По словам Президента, Беларусь хочет честного, прозрачного и искреннего сотрудничества с Россией. "Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за 1 тыс. куб.м газа предложили. Спотовые цены в Европе - до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем", - подчеркнул он.

"Поэтому не надо бояться. Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали (в прошлые годы по развитию двусторонних отношений с Россией. - Прим. БЕЛТА), притом в достойном виде", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн Александр Лукашенко напомнил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства, заметил он.