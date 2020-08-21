Лукашенко: нам готовили эту заварушку, планируют это и направляют США

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский" высказался о ситуации, которая складывается внутри и вокруг Беларуси, а также о роли в этих процессах стран Запада, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал глава государства.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - подчеркнул белорусский лидер.

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