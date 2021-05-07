Лукашенко: нам надо как никогда быть едиными

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает особую важность единства белорусского народа в современных непростых условиях. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что в последнее время Беларусь сталкивается со многими вызовами и угрозами, которые обусловлены в том числе и глобальными факторами, как, например, пандемия коронавируса. Александр Лукашенко неоднократно предупреждал, что в такой сложной обстановке наверняка найдутся сильные мира сего, которые решат воспользоваться обстоятельствами и начать новый передел сфер влияния. Сегодня очевидно, что эти прогнозы сбываются.

"И надо сделать соответствующие выводы: нам надо как никогда быть едиными и держаться друг за друга, - заявил белорусский лидер. - Если мы хотим решать свою судьбу сами, решать, как нам жить, работать или не работать, на кого работать, то нам надо знать: другой земли у нас не будет".

Особую актуальность тема единения народа, патриотизма приобретает накануне праздника Победы в Великой Отечественной войне, уверен Президент. В этой связи глава государства сделал акцент на необходимости свято хранить память о событиях тех лет. "Нельзя отдать эту Победу. Она нам дорого обошлась, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это величайшая ценность. Кто-то ценит бриллианты, золото, еще что-то. А вот это (завоеванная народом Победа. - Прим. БЕЛТА) бесценно".-0-