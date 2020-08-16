Лукашенко: нам не нужны заморские, нам нужно свое правительство, свое руководство

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси не нужны заморские, нам нужно свое правительство, свое руководство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на митинге, который проходит в центре Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом. Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море, и сейчас в Америке сидит одно из них. Нам не нужны заморские правительства. Нам нужно свое правительство, свое руководство, и мы будем его избирать", - сказал Президент под бурные овации.

"За Батьку!!!" - кричали митингующие.

"Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО, - продолжил Александр Лукашенко. - Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?! Если кто-то это хочет - без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства! Я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками! Этому не бывать!" - воскликнул белорусский лидер.

"Разам за Батькам!!!" - закричали в ответ люди.-0-