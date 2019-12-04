Лукашенко намерен направить Исаченко на работу в Совет Республики

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:03 "Не хуже, чем в былые годы" - Лукашенко положительно оценивает новый состав парламента Президент
13:02 Визит делегации деловых кругов Бельгии планируется в Беларусь в 2020 году Экономика
13:00 В Гродно Br104, в Лиде Br75 - инспекторы рассказали о ставке единого налога для Дедов Морозов Регионы
12:53 Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 5 декабря Общество
12:53 В Светлогорске легковушка вылетела в кювет и врезалась в столб Происшествия
12:47 Культурно-образовательный центр создадут на базе школы в Чашникском районе Регионы
12:46 Госпакет акций Приорбанка будет выставлен на аукцион Экономика
12:45 В Кении из-за ливней с октября погибли 132 человека В мире
12:37 Расчетная стоимость пакета акций Белинвестбанка составляет Br549 млн - Госкомимущество Экономика
12:32 Выступление Мясниковича на заключительном заседании седьмой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого созыва Политика
12:15 Мясникович: большинство инициатив Совета Республики шестого созыва отражены в нормативно-правовых актах Общество
12:06 Председательство Беларуси в ЕАЭС должно придать импульс развитию объединения - Мясникович Политика
12:04 Мясникович: важнейший приоритет для Совета Республики - работа с молодежью Общество
12:03 Выступление Андрейченко на закрытии седьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва Политика
11:56 Белорусский автобус испытывают в Казани для системы скоростного городского транспорта Общество
11:54 Лукашенко: столичная область должна быть лидером в социально-экономическом развитии Президент
11:48 Андрейченко: депутаты наработали хорошую базу для наращивания связей на европейском векторе Общество
11:46 "Детей воспитывает либо улица, либо интернет" - Лукашенко о проблемах в образовании Президент
11:43 "БелАсептика-Дез": равные возможности – для всех! Общество
11:43 Посольство выясняет, пострадали ли белорусы в аварии с участием автобуса в Подмосковье Происшествия
11:43 Лукашенко: дисциплина в выполнении поручений у местной власти, мягко говоря, хромает Президент
11:41 Лукашенко: каждое обращение - показатель безразличия местной власти к проблемам людей Президент
11:36 Лукашенко поручил решить вопрос выноса из Минска крупных промышленных предприятий Президент
11:34 Лукашенко напомнил о необходимости роста зарплат в увязке с производительностью труда Президент
11:32 Белорусское общество предпочитает компромиссы борьбе - Макаров Общество
11:29 Лукашенко руководству Минской области: серьезно займитесь иностранными инвестициями Президент
11:21 Ипатов: задача депутата - обеспечить соответствие закона запросам людей Общество
11:20 БелТПП договорилась о сотрудничестве с Мальтийской палатой торговли, предприятий и промышленности Экономика
11:16 Лукашенко: нужно равномерно развивать Минскую область, а не только "золотые земли" между кольцевыми Президент
11:15 МОК внес изменения в порядок выхода команд на церемонии открытия Олимпиады Спорт
Все новости
Все новости
Президент
04 декабря 2019, 11:12

Лукашенко намерен направить Исаченко на работу в Совет Республики

Анатолий Исаченко
Анатолий Исаченко

4 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен направить Анатолия Исаченко на работу в Совет Республики. Об этом глава государства заявил на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Как известно, Президент Беларуси по Конституции имеет право назначать в Совет Республики 8 сенаторов.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в ближайшее время использует это право: "Я хотел бы видеть Анатолия Михайловича в верхней палате парламента. Думаю, что завтра мною будет принято решение о направлении его в Совет Республики, - сказал Президент. - Этот человек принесет пользу и там (ему эта работа знакома по Могилевской области)".

Кроме того, Анатолий Исаченко будет исполнять обязанности уполномоченного Президента по Минской области. "Отстранить мы вас от дел в области не можем, пока сам Александр Генрихович (Турчин - новый председатель Минского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) не скажет, что он готов работать самостоятельно", - пояснил глава государства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко Минская область Совет Республики совещание
Новости рубрики Президент
"Не хуже, чем в былые годы" - Лукашенко положительно оценивает новый состав парламента
Лукашенко: столичная область должна быть лидером в социально-экономическом развитии
Александр Лукашенко "Детей воспитывает либо улица, либо интернет" - Лукашенко о проблемах в образовании
Лукашенко: дисциплина в выполнении поручений у местной власти, мягко говоря, хромает
Фото из архива Лукашенко: каждое обращение - показатель безразличия местной власти к проблемам людей
Лукашенко поручил решить вопрос выноса из Минска крупных промышленных предприятий
Главное
Лукашенко: нужно равномерно развивать Минскую область, а не только "золотые земли" между кольцевыми
Минский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Александра Турчина
Андрейченко: депутаты уходящего созыва работали на укрепление суверенитета Беларуси
ISIC - теперь в Беларуси! Скидки для студентов и учащихся в 135 странах мира
Топ-новости
Лукашенко напомнил о необходимости роста зарплат в увязке с производительностью труда
"Детей воспитывает либо улица, либо интернет" - Лукашенко о проблемах в образовании
Лукашенко и Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи
Эксперты призывают отказаться от фобий по поводу внешних угроз для независимости Беларуси
"БелАсептика-Дез": равные возможности – для всех!
life:) отмечает день рождения подарками для абонентов
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 5 декабря
Госпакет акций Приорбанка будет выставлен на аукцион
Белорусский автобус испытывают в Казани для системы скоростного городского транспорта
Посольство выясняет, пострадали ли белорусы в аварии с участием автобуса в Подмосковье
Мясникович: важнейший приоритет для Совета Республики - работа с молодежью
Мингорисполком и облисполкомы проведут 7 декабря прямые телефонные линии
Депутаты приняли в первом чтении поправки об аудио- и видеозаписи судебных процессов
Пресс-конференция о предпраздничной торговле пройдет в пресс-центре БЕЛТА
Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.