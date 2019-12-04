Лукашенко намерен направить Исаченко на работу в Совет Республики

4 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен направить Анатолия Исаченко на работу в Совет Республики. Об этом глава государства заявил на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Как известно, Президент Беларуси по Конституции имеет право назначать в Совет Республики 8 сенаторов.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в ближайшее время использует это право: "Я хотел бы видеть Анатолия Михайловича в верхней палате парламента. Думаю, что завтра мною будет принято решение о направлении его в Совет Республики, - сказал Президент. - Этот человек принесет пользу и там (ему эта работа знакома по Могилевской области)".

Кроме того, Анатолий Исаченко будет исполнять обязанности уполномоченного Президента по Минской области. "Отстранить мы вас от дел в области не можем, пока сам Александр Генрихович (Турчин - новый председатель Минского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) не скажет, что он готов работать самостоятельно", - пояснил глава государства.-0-