Лукашенко намерен посетить мотовелозавод в Минске, чтобы окончательно определить перспективы его развития

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время лично посетить площадку мотовелозавода в Минске, чтобы окончательно определиться с перспективами развития производства мотовелотехники. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития отечественной мотовелотехники, передает корреспондент БЕЛТА.

Предстоит определиться прежде всего по двум основным вопросам: по каким направлениям развивать отечественное производство мотовелотехники и как задействовать большие площади, на которых расположен завод.

Что касается производства, то здесь, по словам вице-премьера, есть абсолютная уверенность, что оно необходимо. "Решение принято простое: предприятию быть, оно должно развиваться дальше. Единственное, было несколько вариантов развития предприятия, - заявил Юрий Назаров. - Президент принял решение, что с выездом на эту площадку примем окончательное решение, вплоть до того, в каком корпусе будет новое производство".

Как рассказал вице-премьер, на совещании у Президента обсуждалось несколько вариантов развития мотовелозавода, в том числе создание нового высокотехнологичного производства, ориентированного в первую очередь на экспорт. "Рядом расположен крупнейший потребитель - рынок Европейского Союза. По оценке специалистов, его ежегодная емкость - до 30 млн штук веломототехники, - пояснил Юрий Назаров. - Смотреть надо в первую очередь на этот рынок, он маржинальный. С каким продуктом можно прийти на этот рынок? Очевидно, что с самым дешевым туда приходить не стоит, потому что дешевое ассоциируется с некачественным. Туда надо прийти с качественным продуктом".

Юрий Назаров

"На существующих площадях и при существующих технологиях создать современный качественный продукт уже невозможно, - продолжил он. - Можно еще прирасти. По планам предприятия, они до 2023 года собираются удвоить производство велосипедов. Но это уже не развитие, а движение по инерции. Мы предлагали вариант создания абсолютно нового производства".

По расчетам экспертов, рынок Евросоюза будет ежегодно прирастать в потреблении мотовелотехники примерно на 9%, при этом рост будет происходить в основном за счет электротранспорта. А в Беларуси как раз есть компетенции, свои наработки в данной сфере, в частности, у завода "Оптрон".

Один из возможных вариантов развития мотовелозавода - создание нового производства с использованием средств инновационного фонда столицы.

Что касается больших площадей завода (а это порядка 27 га), то предлагается передача незадействованных площадей минскому технопарку. "На этой площадке в рамках технопарка надо постараться развернуть производство комплектующих: кто-то спицу будет производить, кто звонок для велосипеда и так далее. Вот тогда будет реализована идея генерации производства на этих площадях", - отметил Юрий Назаров.

Отвечая на вопрос, есть ли уверенность, что отечественную продукцию допустят на европейский рынок, вице-премьер сказал: "А почему не пустят? Да, есть определенные ограничения. Чтобы прийти с электромотовелотранспортом на европейский рынок, нужно получить их сертификат. Многие производства в Беларуси имеют аналогичные европейские сертификаты. Поэтому бояться, что нас туда не пустят, не надо. Не так просто туда зайти? Да. Но над этим надо работать", - подчеркнул он.

По словам Юрия Назарова, поставки именно в страны ЕС наиболее эффективны с экономической точки зрения, так как этот рынок маржинальный, растущий и географически близко расположенный. "Сегодня надо говорить не просто о том, что мы на этих площадях прирастем в объеме производства или создадим, допустим, 100 рабочих мест. Надо говорить о создании принципиально нового высокотехнологичного производства с максимальной локализацией. Сегодня она 41%, а если реализовать эту бизнес-идею, то она вырастет до 60%, и это уже хорошо. И если мы в локализацию вовлечем площадку, чтобы она максимально работала как сборочное производство мотовелозавода - будет еще лучше", - подытожил вице-премьер.-0-