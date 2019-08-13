Лукашенко намерен провести совещание с правоохранительным блоком

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался итогами работы Следственного комитета в этом году, расследованием наиболее резонансных уголовных дел. "Если есть какие-то вещи, на которые вы должны обратить мое внимание, я готов выслушать. Но самое главное - ряд общественно значимых уголовных дел, которые вы ведете, в том числе которые находятся у меня на контроле. Если эти дела уже прошли через суд - ваши замечания, претензии к судебной системе. Это меня должно касаться напрямую, потому что Президент отвечает и за судебную ветвь власти", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент анонсировал совещание с правоохранительным блоком страны. "В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам", - сказал он. Поводом для совещания стали итоги расследования ряда уголовных дел. Глава государства, в частности, привел в пример дело в отношении главного инженера МЗКТ.

"Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали. Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор - разница понятна) и держать в четырех стенах четыре года? - отметил Александр Лукашенко. - Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески".

Как рассказал журналистам председатель Следственного комитета по итогам встречи с Президентом, на совещании с правоохранительным блоком планируется рассмотреть ряд уголовных дел, при расследовании которых затрагивались права и законные интересы граждан. Касательно уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ, Иван Носкевич отметил, что следствие свою версию его виновности изложило в справке о доказательствах, прокуратура согласилась с позицией следователей и направила дело в суд. Он в свою очередь оправдал обвиняемого.

Иван Носкевич

"Это рабочая ситуация. Мы живем в правовом государстве, где суд независим от других правоохранительных органов. Следствие и обвинение посчитало, что вина доказана, суд посчитал, что доказательств недостаточно", - отметил Иван Носкевич. Он добавил, что прокуратура опротестовала оправдательный приговор, в ближайшее время начнется апелляционное рассмотрение этого уголовного дела.-0-