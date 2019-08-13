Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 августа 2019, Вт
+22°C
Переменная облачность EUR 2.2844
USD 2.0428
RUB 3.1191
Главное
Александр Лукашенко и Иван Носкевич Лукашенко намерен провести совещание с правоохранительным блоком
Президент
Ермошина рассказала о новациях избирательной парламентской кампании-2019
Политика
Паспорта готовности учреждений образования к учебному году нужно подписать к 23 августа - Петришенко
Общество
Зарплату медработникам в Беларуси к 2025 году планируют повысить в два раза
Общество
В Беларуси осталось убрать менее 17% площадей зерновых
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Следователи ждут результатов экспертиз по делу о взрыве фейерверков 3 июля
12:31 Происшествия
Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" по итогам I полугодия вырос на 12%
12:24 Регионы
Сборная Беларуси назвала состав на летний ЧМ по биатлону в "Раубичах"
12:20 Спорт
В Калинковичском районе мальчик пострадал от разрыва строительного патрона
12:19 Происшествия
Лукашенко намерен провести совещание с правоохранительным блоком
12:15 Президент
Брестчанин на спор переплывал водоем и утонул
12:09 Происшествия
В минской многоэтажке после вмешательства прокуратуры заменили лифты
12:08 Регионы
Шансом пройти профобучение параллельно с уходом за ребенком до 3 лет воспользовались 16 минчанок
12:04 Регионы
Закрытие трудового семестра пройдет на Всебелорусской молодежной стройке в Островце
12:02 Общество
Под Гомелем водитель уснул за рулем и врезался в грузовик
12:02 Происшествия
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 августа из-за дождей и гроз
12:00 Общество
Крупный пожар в Турции уничтожил более 80 га леса
11:53 В мире
В Осиповичах машина врезалась в авто департамента охраны
11:47 Происшествия
Два микроавтобуса столкнулись в Узденском районе
11:12 Происшествия
Установление туроператорами единой ценовой политики может негативно повлиять на конкуренцию - МАРТ
11:10 Общество
Лукашенко о деле в отношении главного инженера МЗКТ: это разнузданность правоохранительных органов
11:08 Президент
В озере Неспиш обнаружены остатки 500-летнего моста
11:01 Регионы
Белорусы взяли серебряные и бронзовые медали на олимпиаде по информатике в Баку
10:50 Общество
Начальники отделов дочерних предприятий "Белоруснефти" попались на взятках
10:50 Происшествия
Причиной возгорания 160-тонной скирды соломы в Кобринском районе могла стать молния
10:38 Происшествия
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Молодежная политика Беларуси Молодежная политика Беларуси
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Парламентские выборы в Беларуси - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко намерен провести совещание с правоохранительным блоком

Президент 13.08.2019 | 12:15
Александр Лукашенко и Иван Носкевич
Александр Лукашенко и Иван Носкевич

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался итогами работы Следственного комитета в этом году, расследованием наиболее резонансных уголовных дел. "Если есть какие-то вещи, на которые вы должны обратить мое внимание, я готов выслушать. Но самое главное - ряд общественно значимых уголовных дел, которые вы ведете, в том числе которые находятся у меня на контроле. Если эти дела уже прошли через суд - ваши замечания, претензии к судебной системе. Это меня должно касаться напрямую, потому что Президент отвечает и за судебную ветвь власти", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент анонсировал совещание с правоохранительным блоком страны. "В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам", - сказал он. Поводом для совещания стали итоги расследования ряда уголовных дел. Глава государства, в частности, привел в пример дело в отношении главного инженера МЗКТ.

"Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали. Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор - разница понятна) и держать в четырех стенах четыре года? - отметил Александр Лукашенко. - Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески".

Как рассказал журналистам председатель Следственного комитета по итогам встречи с Президентом, на совещании с правоохранительным блоком планируется рассмотреть ряд уголовных дел, при расследовании которых затрагивались права и законные интересы граждан. Касательно уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ, Иван Носкевич отметил, что следствие свою версию его виновности изложило в справке о доказательствах, прокуратура согласилась с позицией следователей и направила дело в суд. Он в свою очередь оправдал обвиняемого.

Иван Носкевич
Иван Носкевич

"Это рабочая ситуация. Мы живем в правовом государстве, где суд независим от других правоохранительных органов. Следствие и обвинение посчитало, что вина доказана, суд посчитал, что доказательств недостаточно", - отметил Иван Носкевич. Он добавил, что прокуратура опротестовала оправдательный приговор, в ближайшее время начнется апелляционное рассмотрение этого уголовного дела.-0-

Лукашенко о деле в отношении главного инженера МЗКТ: это разнузданность правоохранительных органовЛукашенко о деле в отношении главного инженера МЗКТ: это разнузданность правоохранительных органов
Об этом глава государства заявил на рабочей встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
встречи, Лукашенко, Следственный комитет
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2844 BYN 2.281 BYN 2.286 BYN
USD
2.0428 BYN 2.039 BYN 2.043 BYN
RUB
3.1191 BYN 3.105 BYN 3.113 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как принимают излишки урожая в Копыле
Все видео

Фотоновости

Уборка картофеля идет в Могилевском районе
Все фото

Инфографика

Заготовка ягод, грибов и плодоовощной продукции у населения За 7 месяцев 2019 года организациями потребительской кооперации закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму Br192,5 млн (в том числе населению выплачено за сданную продукцию и сырье Br115,1 млн).
Вся инфографика
Политика
Аскар Бейсенбаев. Фото КАЗИНФОРМ Президент Казахстана назначил нового посла в Беларуси
Белорусские партии на парламентских выборах-2019 делают ставку на молодежь
Ермошина рассказала о новациях избирательной парламентской кампании-2019
Экономика
Фото из архива В Беларуси осталось убрать менее 17% площадей зерновых
Совет ЕЭК принял техрегламент об энергоэффективности бытовой техники
Организации "Белнефтехима" увеличили в I полугодии инвестиции в основной капитал на 7,1% до Br833 млн
Происшествия
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома Два микроавтобуса столкнулись в Узденском районе
Следователи ждут результатов экспертиз по делу о взрыве фейерверков 3 июля
В Калинковичском районе мальчик пострадал от разрыва строительного патрона
Общество
Фото из архива Закрытие трудового семестра пройдет на Всебелорусской молодежной стройке в Островце
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 августа из-за дождей и гроз
Установление туроператорами единой ценовой политики может негативно повлиять на конкуренцию - МАРТ
Регионы
Фото из архива В СЭЗ "Минск" с начала года зарегистрировано 9 новых резидентов
Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" по итогам I полугодия вырос на 12%
В минской многоэтажке после вмешательства прокуратуры заменили лифты
Спорт
Элис Бакай открывает счет в матче. Фото ФК "Шахтер" "Шахтер" разгромил "Неман" в последнем матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Сборная Беларуси назвала состав на летний ЧМ по биатлону в "Раубичах"
Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Цинциннати
Технологии
Фото ifmo.ru Белорус Геннадий Короткевич в шестой раз победил на Google Code Jam
В Беларуси появились электронные сим-карты
Сотня ребят из Могилевской области приобщится к миру IT в лагере Junior Ignite Camp
Культура
Вячеслав Игнатенко. Фото из архива Пейзажи белорусского и молдавского края представят на выставке Вячеслава Игнатенко в Гомеле
Музей Янки Купалы подготовил выставку о видном белорусском деятеле Иване Луцкевиче
В издательстве "Белорусская энциклопедия" вышла книга о традиционных народных куклах
В мире
Фото NDTV В Индии автобус со студентами упал в реку
Крупный пожар в Турции уничтожил более 80 га леса
Атамбаеву вменяется убийство сотрудника спецназа
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Пик звездопада Персеиды
Супруги из Британии отравились смертоносным ядом, когда чистили аквариум
Концерт Веры Брежневой едва не закончился трагедией
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Лидия Ермошина 14 августа, 14:30 Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси
Газета 7 дней
Всегда в хорошей форме!
Неисправимые времена Ефремова
За полярным кругом
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия