18 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Причина нашей встречи не только в моем глубоком уважении к вашей стране, к вам как к доброму представителю Турции в Беларуси. Есть и практическая сторона дела: в середине апреля, вы знаете, у нас официальный визит на высшем уровне в Турцию и встреча с вашим Президентом. Поэтому целый ряд обстоятельств, которые подталкивают нас к этой беседе", - сказал Александр Лукашенко.

В ближайшее время должно состояться заседание белорусско-турецкой межправительственной комиссии. Глава государства рассчитывает, что оно даст хорошие результаты накануне его переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Первым шагом в подготовке своего визита Александр Лукашенко назвал сегодняшнюю встречу с Кезбан Нилваной Дарамой.

"Поэтому давайте обсудим наши вопросы с точки зрения тех проблем, которые существуют, - предложил Александр Лукашенко. - Все хорошее видно, о нем приятно говорить. Тем не менее всегда есть же и проблемы, которые нужно решать. В противном случае не надо было бы встречаться, вести переговоры, если все хорошо. Мы должны решать проблемные вопросы. И я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые, как вы считаете, нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе".

Как сообщила посол Турции, у нее есть несколько вопросов, которые бы она хотела обсудить с Президентом Беларуси. Эту встречу она также считает частью подготовительной работы в преддверии переговоров глав государств. "Мы не видим проблем в отношениях между нашими странами и считаем это поводом для гордости", - подчеркнула дипломат.

Кезбан Нилвана Дарама

Товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг $984 млн, составив почти 105% к уровню 2017 года. Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное в размере $618 млн.

Основу белорусского экспорта формируют калийные удобрения, содержащие функциональную нитрильную группу соединения, жгут синтетических нитей, льняные ткани, поликарбоновые кислоты, синтетические нечесаные волокна, проволока из нелегированной стали, топливная древесина, газетная бумага. Турция поставляет в Беларусь сельскохозяйственную продукцию, трикотажные полотна и ткани, синтетические нити, одежду и обувь, части и принадлежности для автотракторной техники.

По итогам 2018 года объем турецких инвестиций в белорусскую экономику составил $43,1 млн. В Беларуси зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала. Страны работают над созданием сборочных производств комбайнов "Гомсельмаша" и техники "Амкодора", прорабатываются поставки на турецкий рынок продукции БелАЗа.-0-