21 августа, Ивьевский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в каждой области посетить отдаленные райцентры. Об этом он заявил сегодня, посещая Ивьевский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что приехал в Ивьевский район, так как очень переживает за "большую ошибку Гродненской области, когда все губернаторы топтались на западе", - больше внимания уделяли развитию именно Гродно и западных районов области. В последние годы, правда, удалось придать импульс развитию региона вокруг Островца благодаря строительству БелАЭС. Но Ивьевскому району и некоторым другим уделялось меньше внимания.

"Этим самым я хочу показать начиная с Ивья, что окраины любой губернии - тоже районы, которые должны развиваться, как следует", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в стране уже занялись развитием, и он лично побывал на юго-востоке Могилевской области, на юге Гомельской области - в Ветковском районе, где на протяжении многих лет занимались восстановлением и развитием чернобыльских районов.

"А вот такие районы в областях, как Ивьевский или Глуск Могилевской области (я тоже хочу туда поехать), или Копыль в Минской области (тоже туда поеду)... Сейчас я пройдусь по этим районам, которые не валообразующие, которые где-то там... Но там же наши люди живут. Поэтому особенность этой поездки в том, что я хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области", - отметил Президент.-0-