Лукашенко: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом

26 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ должен жить собственным умом и не допустить управления из-за границы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали, в том числе действующего Президента - это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого Президента".

Глава государства также заявил, что власть будет делать все, чтобы не допустить в стране майданов, а революций, убежден он, в Беларуси быть не может. "Лимит революций исчерпали, более того - у нас революционеров нет. А вот "майданутых" у нас хватает. Но майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит - к разрушению страны, - отметил Александр Лукашенко. - Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят".-0-