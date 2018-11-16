Лукашенко: НАН Беларуси играет ключевую роль в росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национальной академии наук Беларуси с 90-летием организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Являясь стратегически важным объектом, Академия наук играет ключевую роль в развитии страны, росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности. Поэтому на заре создания суверенной Беларуси было принято перспективное решение о сохранении высокого статуса организации", - говорится в поздравлении.

"В зоне вашей ответственности - научное сопровождение важных государственных программ, использование космического пространства, разработка современных био- и нанотехнологий, создание интеллектуальной экономики, популяризация историко-культурного наследия народа, участие в глобальных международных проектах", - отметил глава государства.

Президент Беларуси убежден, что профессионализм, глубокие знания ученых академии, их стремление к новым открытиям всегда будут направлены на решение важнейших для укрепления независимости страны задач.

Александр Лукашенко пожелал коллективу организации неиссякаемого вдохновения, успешного поиска и великих свершений на благо людей и родной страны.-0-