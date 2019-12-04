Лукашенко напомнил о необходимости роста зарплат в увязке с производительностью труда

"Несмотря на то, что заработная плата устойчиво превышает Br1 тыс., она должна продолжать расти, особенно в Вилейском, Березинском, Копыльском, Мядельском, Воложинском районах", - отметил глава государства.

По его словам, в Минской области отмечается тот же недостаток, что и в иных регионах страны, - диспропорции в росте заработной платы. При темпах роста производительности труда примерно в 105%, темпы роста заработной платы составляют примерно 109%. "Только в этом году разрыв составляет почти 4 процентных пункта. А с учетом прошлых лет - более 13. Думайте, как будем устранять эти диспропорции в самое ближайшее время", - подчеркнул белорусский лидер.

По-прежнему актуальна проблема своевременности выплаты заработной платы. По информации Генеральной прокуратуры, на 1 ноября 2019 года задолженность имелась в трех организациях и составляла почти Br2,5 млн. "Мы когда-то людям, и я от вашего имени, говорил, что мы будем подтягивать среднюю зарплату по стране до Br1 тыс. И мы это сделали. Но надо сейчас посмотреть на низкооплачиваемые слои населения, которые несут очень серьезную нагрузку - санитарки, нянечки, медсестры, работники в детских садах... В течение этого года мы понемножку подтягивали их зарплату, но этого недостаточно".

Александр Лукашенко подчеркнул, что если где-то надо догрузить работников, то это необходимо сделать, чтобы зарплата и ее рост соответствовали вложенному труду. "Надо нагрузить человека, но и заплатить", - сказал он.

Глава государства отметил ухудшение расчетной дисциплины. Почти четверть долгов организаций области (22%) просрочена, а в текущем году их объем вырос еще на 3%. "Это сковывает экономическую активность региона, тем более что в финансовой сфере, очевидно, есть и системные проблемы. Их необходимо устранять прежде всего, - сказал Александр Лукашенко. - Посмотрим, что будет по итогам года. Но имейте в виду, что ни одной объективной причины для такого негативного положения дел в финансовой сфере нет".

Есть негативные тенденции в сфере внешней торговли, прежде всего услугами. Рост их импорта в 6 раз опережает рост экспорта. В результате сальдо резко ухудшилось. "Оно уже составило минус $56 млн и за 12 месяцев снизилось на $100 млн. Ситуация неприемлемая. Для нашего рынка это огромные деньги", - обратил внимание глава государства.-0-