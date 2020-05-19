Лукашенко напомнил о нерешенном вопросе по ценам на транспортировку газа на общем рынке ЕАЭС

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в начале заседания Высшего Евразийского экономического совета отметил, что пока неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА. "Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус", - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко Говоря о повестке заседания, он отметил, что ее главным вопросом является принятие Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Данный документ - это одновременно и план действий по углублению отношений, и своего рода поворотный пункт на пути восстановления и повышения темпов развития экономик наших стран", - сказал Александр Лукашенко. Президент заметил, что подготовка документа шла сложно, но в целом сторонам удалось выйти на согласованные решения по всем направлениям углубления интеграции. В этой связи он поблагодарил участников за конструктивный подход.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!