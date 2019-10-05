Лукашенко направил поздравление главе Чечни Кадырову

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Главе Чеченской Республики Российской Федерации Рамзану Кадырову. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Дорогой Рамзан! В день твоего рождения хочу поздравить весь чеченский народ и жителей возрожденного Грозного с Днем города. Столица Вашей республики - это по праву один из самых современных и передовых городов Северного Кавказа. В нашей стране всегда искренне радуются вашим достижениям, высоко ценят нерушимые узы дружбы и партнерства с Чечней", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что любовь к своей земле, бережное сохранение самобытного исторического наследия и национальных традиций, а также уважение к человеку труда объединяет и роднит белорусов и чеченцев.

"В этот день прошу тебя, дорогой Рамзан, передать привет и самые наилучшие пожелания всем жителям Республики, и особенно ее молодому поколению, которое будет воплощать в жизнь самые смелые и амбициозные идеи и мечты. Счастья, добра и мира вам, дорогие друзья!", - пожелал белорусский лидер.-0-