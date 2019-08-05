Лукашенко направил поздравление к 25-летию образования Управления делами Президента Беларуси

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников Управления делами Президента Республики Беларусь с 25-летием образования этой структуры. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вы успешно решаете ответственные задачи по обеспечению деятельности республиканских органов государственного управления, созданию условий для приема официальных делегаций и работы дипломатического корпуса, развитию внешнеэкономического сотрудничества. Ваше ведомство создает необходимые условия для сохранения уникальных природных комплексов и народных ремесел, реализует программы гуманитарного сотрудничества, предоставляет гражданам возможность для лечения, оздоровления и отдыха", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко также отметил, что организации Управления делами демонстрируют хорошие результаты в сферах строительства, гостиничного хозяйства, агропромышленного производства, транспортного обеспечения, торговли и общественного питания.
"Убежден, сложившиеся за четверть века добрые традиции, гарантирующие динамичное и перспективное развитие этой важной многопрофильной структуры, помогут коллективу и впредь эффективно трудиться на благо нашей прекрасной Беларуси", - подчеркнул Президент.-0-
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