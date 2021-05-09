Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с праздником - Днем Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко направил поздравительные послания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Армении Армену Саркисяну, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, Президенту Молдовы Майе Санду, Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также народу Украины.

В поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян. "В годину тяжелых испытаний наши прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и победили. Отстояли свою свободу и независимость. Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла - общее достояние и наследие. И долг потомков - сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран, - говорится в поздравлении. - События последних лет доказывают, что это единство, испытанное на прочность в труде и в бою, и сегодня позволяет нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам, является надежной основой успешного развития Союзного государства Беларуси и России".

В поздравлении народу Украины с 76-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне глава белорусского государства отметил, что потери, которые понесли обе страны, были, наверное, тяжелейшими за всю их историю. "За право жить и развиваться наши государства заплатили жуткую цену - миллионы погибших, множество сожженных городов и деревень, тотальное разрушение экономики, - подчеркнул белорусский лидер. - Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, господствуют враждебность и национальный эгоизм, пускай память про общий подвиг, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству".

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с 76-летием Победы Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поздравительные послания с Днем Победы направлены Председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу, Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Станиславу Засю.

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных деятелей разных сфер.-0-