Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 9 мая 2021
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:03 Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы Президент
11:03 Головченко о декрете Президента: в государстве должен быть план действий для нештатных случаев Общество
10:59 ФОТОФАКТ: Витебчане празднуют День Победы Регионы
10:57 Кочанова о декрете Президента: мы хотим сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие Общество
10:51 Станция метро "Площадь Победы" закрыта, поезда следуют без остановки Регионы
10:47 В Индии число инфицированных COVID-19 превысило 22 млн В мире
10:47 Кочанова: праздник Победы - наш фундамент, основа Общество
10:45 В Могилеве развернули 100-метровый Государственный флаг Регионы
10:42 Сергеенко о декрете Президента: гарантирует стабильность, мир, согласие Общество
10:33 "Белавиа" получила третий самолет нового поколения Embraer E195-E2 Общество
10:33 Заяц: подвиг наших предков никогда не угаснет в истории страны Регионы
10:24 ФОТОФАКТ: В Бресте состоялись торжественный вынос и поднятие Государственного флага Республики Беларусь Регионы
10:22 Щекин: Великая Отечественная война - стержень белорусской государственности Общество
10:09 Власти Малайзии вводят запрет на поездки по стране и большинство массовых мероприятий В мире
10:07 Декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя своевременный - Гайдукевич Общество
10:06 ФОТОФАКТ: День Победы празднуют в Гомеле Регионы
09:59 В Беларуси сегодня празднуют День Победы (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Общество
09:53 Флаг Победы подняли возле здания УВД в Гомеле Регионы
09:44 Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на 3 участках Регионы
09:33 ФОТОФАКТ: В Гродно проходит акция "Символ единства и славы" Регионы
09:29 Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 11 участках Регионы
09:14 "Шахтер" примет БАТЭ в центральном матче 8-го тура чемпионата Беларуси Спорт
09:08 Вестибюль №1 станции метро "Площадь Победы" временно закрыт Регионы
09:07 "Краснодар" проиграл футболистам ЦСКА в чемпионате России Спорт
09:04 Великой Победе посвящается. Герои ВОВ в архивных фотографиях БЕЛТА Общество
09:01 В Беларуси сегодня празднуют День Государственного герба и Государственного флага Общество
09:00 Концерты, солдатская каша и фейерверки - празднование Дня Победы проходит во всех уголках страны Общество
09:00 В Беларуси сегодня празднуют День Победы Общество
08:50 Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя Президент
08:07 Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы Президент
Все новости
Все новости
Президент
09 мая 2021, 08:07

Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "День Победы"
Кочанова: праздник Победы - наш фундамент, основа
Заяц: подвиг наших предков никогда не угаснет в истории страны

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с праздником - Днем Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко направил поздравительные послания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Армении Армену Саркисяну, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, Президенту Молдовы Майе Санду, Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также народу Украины.

В поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян. "В годину тяжелых испытаний наши прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего Отечества от злейшего врага и победили. Отстояли свою свободу и независимость. Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла - общее достояние и наследие. И долг потомков - сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран, - говорится в поздравлении. - События последних лет доказывают, что это единство, испытанное на прочность в труде и в бою, и сегодня позволяет нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам, является надежной основой успешного развития Союзного государства Беларуси и России".

В поздравлении народу Украины с 76-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне глава белорусского государства отметил, что потери, которые понесли обе страны, были, наверное, тяжелейшими за всю их историю. "За право жить и развиваться наши государства заплатили жуткую цену - миллионы погибших, множество сожженных городов и деревень, тотальное разрушение экономики, - подчеркнул белорусский лидер. - Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, господствуют враждебность и национальный эгоизм, пускай память про общий подвиг, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству".

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с 76-летием Победы Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поздравительные послания с Днем Победы направлены Председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу, Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Станиславу Засю.

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных деятелей разных сфер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ День Победы поздравления
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы
Фото из архива Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
Фото из архива "Госсимволика защищает суверенитет Беларуси" – Лукашенко поздравил соотечественников с Днем герба и флага
Фото из архива Лукашенко: белорусы будут и впредь свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войне
Фото twitter.com/MutuaMadridOpen Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Мадриде
Во время встречи Неожиданное продолжение: Лукашенко после вручения госнаград пообщался с давними знакомыми
Главное
Фото из архива Лукашенко: белорусы будут и впредь свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войне
Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
В Беларуси сегодня празднуют День Победы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Великой Победе посвящается. Герои ВОВ в архивных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы
Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы
Головченко о декрете Президента: в государстве должен быть план действий для нештатных случаев
В Беларуси сегодня празднуют День Государственного герба и Государственного флага
Кочанова: праздник Победы - наш фундамент, основа
Героев Советского Союза поздравили в Минске
Дань безмерного уважения: застройщик комплекса Minsk World поздравил ветеранов с Днем Победы
Щекин: Великая Отечественная война - стержень белорусской государственности
Концерты, солдатская каша и фейерверки - празднование Дня Победы проходит во всех уголках страны
Завершились лабораторные испытания очередных серий вакцины "Спутник V", произведенных в Беларуси
Продуктовый набор от сети "Евроопт" к 9 Мая вручен каждому ветерану страны
Белорусские боксеры завоевали девять золотых медалей на международном турнире в Гомеле
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1369 пациентов с COVID-19, выписаны 1419
ФОТОФАКТ: Реконструкция боя Великой Отечественной войны прошла на "Линии Сталина"
Инвалидам и участникам войны в 2021 году оказана денежная помощь на оздоровление на сумму более Br500 тыс.
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.