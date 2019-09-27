Лукашенко направил приветствие участникам ХIV Международного фестиваля Башмета

Юрий Башмет во время концерта. Фото из архива

27 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам ХIV Международного фестиваля Юрия Башмета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Получив постоянную прописку на гостеприимной белорусской земле, этот форум стал неотъемлемой частью культурной политики нашей страны и одним из лучших музыкальных проектов современности, - подчеркнул глава государства. - Традиционно фестивальные дни дают возможность людям приобщиться к шедеврам классического искусства, насладиться исполнительским мастерством выдающихся артистов, открыть для себя творчество ярких молодых талантов".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что нынешний праздник, афишу которого украшают известные во всем мире имена, продолжит свои добрые традиции и порадует прекрасными концертами.-0-