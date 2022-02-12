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12 февраля 2022, 07:00

Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Открытого кубка Европы по самбо на призы Президента

Фото из архива
Фото из архива

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Открытого кубка Европы по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что турнир 2022 года принимает атлетов и болельщиков в новом высоком международном статусе, приобретая все большее признание у мастеров этого популярного и зрелищного вида спорта.

"Убежден, что наши соревнования, как всегда, подарят поклонникам много красивых поединков, незабываемые впечатления и станут ярким стартом мирового сезона самбо", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал участникам, гостям и зрителям турнира крепкого здоровья, удачи и честной, бескомпромиссной борьбы.-0-

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