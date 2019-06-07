7 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XIX Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Гостеприимная молодечненская земля вновь собрала на уникальном празднике искусств талантливых мастеров родной музыки и слова, - говорится в приветствии. - Нынешний форум посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины. Такие знаковые мероприятия обогащают творческое наследие наших отцов и дедов, помогают узнать новые самобытные имена".

Глава государства выразил уверенность, что музыкально-поэтический фестиваль продолжит добрые праздничные традиции, послужит делу сохранения и дальнейшего развития родного языка и национальной музыки, откроет путь на профессиональную сцену молодым талантам.

Александр Лукашенко пожелал участникам творческих успехов и вдохновения, а всем гостям фестиваля - ярких встреч с выдающимся искусством.-0-