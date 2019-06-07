7 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XIX Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Гостеприимная молодечненская земля вновь собрала на уникальном празднике искусств талантливых мастеров родной музыки и слова, - говорится в приветствии. - Нынешний форум посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины. Такие знаковые мероприятия обогащают творческое наследие наших отцов и дедов, помогают узнать новые самобытные имена".
Глава государства выразил уверенность, что музыкально-поэтический фестиваль продолжит добрые праздничные традиции, послужит делу сохранения и дальнейшего развития родного языка и национальной музыки, откроет путь на профессиональную сцену молодым талантам.
Александр Лукашенко пожелал участникам творческих успехов и вдохновения, а всем гостям фестиваля - ярких встреч с выдающимся искусством.-0-
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