7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XV Республиканского экологического форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Оберегая природу родного края, разрабатывая стратегию разумного и экономного использования ее ресурсов, вы заботитесь о будущих поколениях, здоровье и благополучии наших детей и внуков", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ответственность за экологическую безопасность планеты сегодня в равной степени делят мировые лидеры, общественные объединения, производители и потребители благ цивилизации - все жители Земли. "Для каждого из нас бережное отношение к окружающей среде должно стать образом мышления и нормой жизни, для держав и союзов - приоритетным направлением государственной политики", - уверен Президент.

Он также выразил убеждение, что, посвятив нынешний форум вопросам устойчивого городского развития, участники мероприятия найдут баланс в стремлении к экономической выгоде и сохранению природной красоты родной Беларуси, ее биологического разнообразия, экологической чистоты.-0-