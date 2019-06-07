7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XV Республиканского экологического форума. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Оберегая природу родного края, разрабатывая стратегию разумного и экономного использования ее ресурсов, вы заботитесь о будущих поколениях, здоровье и благополучии наших детей и внуков", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что ответственность за экологическую безопасность планеты сегодня в равной степени делят мировые лидеры, общественные объединения, производители и потребители благ цивилизации - все жители Земли. "Для каждого из нас бережное отношение к окружающей среде должно стать образом мышления и нормой жизни, для держав и союзов - приоритетным направлением государственной политики", - уверен Президент.
Он также выразил убеждение, что, посвятив нынешний форум вопросам устойчивого городского развития, участники мероприятия найдут баланс в стремлении к экономической выгоде и сохранению природной красоты родной Беларуси, ее биологического разнообразия, экологической чистоты.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3584 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0991 BYN
|2.092 BYN
|2.098 BYN
|RUB
|3.2206 BYN
|3.215 BYN
|3.229 BYN