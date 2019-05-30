Лукашенко направил приветствие участникам международной конференции по вопросам конституционного развития

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам международной конференции, посвященной актуальным вопросам конституционного развития государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Проведение данного форума имеет первостепенное значение для обмена опытом в области защиты конституционных ценностей. Такой формат содействует укреплению сотрудничества и дружественных связей не только между конституционными судами, но и нашими странами, что особенно необходимо для противодействия глобальным вызовам современности", - говорится в приветствии.

Глава государства обратил внимание на символичность того, что встреча проходит в год 25-летия Конституции Республики Беларусь и Конституционного суда. "Основной Закон является базисом для достижения согласия и единства в обществе, обеспечения политической стабильности и устойчивости социально-экономического развития Беларуси, - подчеркнул Президент. - Конституционный суд вносит значительный вклад в построение демократического социального правового государства, защиту основополагающих прав и свобод граждан".

Александр Лукашенко выразил убеждение, что конференция будет способствовать выработке эффективных решений по дальнейшему совершенствованию форм и методов конституционного правосудия.-0-

Преемственность и стабильность должны лежать в основе предложений по корректировке Конституции - КС Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич отметил, что в работе над предложениями необходимо учитывать, что Конституция - это системный документ, который комплексно регулирует правоотношения в обществе и государстве.