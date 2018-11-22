Лукашенко направил приветствие участникам Регионального совещания о расширении доступа к недорогим лекарствам

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго Регионального совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Здоровье любой нации - это залог ее устойчивого развития и процветания, поэтому построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения относится к числу важнейших приоритетов белорусской государственной политики", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что ее неотъемлемой частью являются меры, направленные на предотвращение распространения опасных вирусных заболеваний. "За последние десять лет во взаимодействии с международными организациями нам удалось добиться улучшения эпидемической ситуации в Беларуси, в том числе по туберкулезу и ВИЧ", - констатировал Президент.

Укрепляя международное сотрудничество, разрабатывая совместные скоординированные стратегии, делясь лучшими практиками, Беларусь успешно выполняет задачу по обеспечению доступа населения к недорогим, эффективным и безопасным лекарствам, подчеркнул Александр Лукашенко.-0-