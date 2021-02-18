Лукашенко направил приветствие участникам XXVIII Минской книжной выставки-ярмарки

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VII Международного симпозиума литераторов "Писатель и время". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за период своего существования минский книжный форум стал значимой дискуссионной площадкой не только для авторов и книгоиздателей, но и для широкого круга интеллектуалов, которые любят и ценят качественное печатное слово.

"Символично, что центральным экспонентом нынешнего форума выступает Содружество Независимых Государств. В год 30-летия этой авторитетной международной организации Беларусь председательствует в Содружестве. Минск всегда был и остается принципиальным приверженцем созидательного сотрудничества и всесторонней интеграции на постсоветском пространстве. Знаковые издания государств - участников СНГ, представленные на выставке, призваны содействовать укреплению гуманитарных связей наших стран и народов", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко пожелал организаторам и участникам мероприятия успешной творческой работы, а его гостям - незабываемых встреч с авторами и издателями увлекательной и полезной литературы.-0-

Сегодня открывается XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка Участие в выставке подтвердил 281 экспонент из 20 стран - Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Пакистана, Палестины, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины.