Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с гибелью людей при крушении военного вертолета

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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей при крушении военного вертолета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"С глубокой скорбью в Беларуси восприняли известие о крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате которого погибли люди", - говорится в соболезновании.
От имени белорусского народа и от себя лично глава государства также выразил искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия семьям, родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-