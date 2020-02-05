Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с многочисленными жертвами от схода лавины

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате схода снежной лавины в турецкой провинции Ван. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что это известие большой печалью и скорбью отозвалось в белорусском обществе.

Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования и передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-

В Турции из-за схода лавины погибли 23 спасателя По информации МВД Турции, несколько десятков спасателей искали выживших после схода лавины, когда на них обрушилась вторая волна стихии. В результате погибли 23 члена спасательной группы.