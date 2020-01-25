Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с последствиями землетрясения в Турции

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями в результате сильного землетрясения в провинции Элязыг. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли данное известие.

Александр Лукашенко также передал слова соболезнования и поддержки народу Турции, всем пострадавшим, родным и близким погибших. Он пожелал жителям затронутого стихией региона скорейшего возвращения к привычной жизни.-0-

По меньшей мере 30 домов обрушились после землетрясения на востоке Турции Как сообщается, не менее пяти домов обрушились в провинции Элязыг, еще 25 - в уезде Доганьол в провинции Малатья. Власти просят граждан не входить в здания, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются.