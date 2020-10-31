Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с землетрясением в Измире

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в провинции Измир. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Большой печалью и прискорбием отозвалась в белорусском обществе грустная новость о разрушительном землетрясении, которое привело к многочисленным человеческим жертвам и сильным разрушениям в турецкой провинции Измир", - говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил сочувствие родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией населенных пунктов.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Измире - третьем по величине городе Турции по численности населения - 30 октября. После мощного землетрясения последовал 341 более слабый толчок. Число жертв в Измире выросло до 25, пострадали более 800 человек.-0-