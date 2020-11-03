Лукашенко направил соболезнование Федеральному президенту Австрии в связи с расстрелом граждан в Вене

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену в связи с расстрелом мирных граждан в центре Вены. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

"Решительно осуждаем любые проявления терроризма и нетерпимости. Призываем мировое сообщество к осуществлению своевременных солидарных шагов по деэскалации напряженности и укреплению межконфессионального мира и согласия", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.-0-