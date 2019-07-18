Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Нарухито в связи с жертвами пожара в Киото

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Нарухито в связи с многочисленными жертвами в результате сильного пожара в городе Киото. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью восприняли сообщение об этом трагическом происшествии.
"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем потерпевшим", - отметил Александр Лукашенко.-0-
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